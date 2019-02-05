Тендеры Одессы: сколько сделок провели чиновники и как удалось сэкономить

Благодаря системе «Прозорро» чиновникам удалось сохранить в бюджете почти 200 млн грн

Фото: ua.igotoworld.com.

Тендеры Одессы: сколько сделок провели чиновники и как удалось сэкономить Полина Мордынская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/889/df1/5c5889df190d3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/889/df1/5c5889df190d3.png 2019-02-05T06:15:00+02:00 Одесса Благодаря системе «Прозорро» чиновникам удалось сохранить в бюджете почти 200 млн грн

Одесское управление дорожного хозяйства на днях объявило новые тендеры на проведение капитального ремонта ул. Софиевской и двух перекрестков в Малиновском и Киевском районах города. За выполнение работы подрядчикам готовы заплатить 182,3 млн грн.

"Сегодня" выяснила, сколько тендеров провели структурные подразделения Одесского муниципалитета и ОГА в минувшем году и сколько им удалось сэкономить.

ТОРГИ БЕЗ КОНКУРЕНЦИИ. В 2018-м городские департаменты провели 11,4 тыс. тендеров. Суммарно за товары, работы и услуги город был готов заплатить 8,06 млрд грн, но благодаря конкуренции среди подрядчиков удалось сэкономить 82,67 млн грн. Правда, лишь 874 тендера были конкурентными — в остальных единственному подрядчику-участнику не было нужды сбивать цену.

Больше всего закупок провели департаменты городского хозяйства (3509), здравоохранения (2434) и образования (1500).

А вот сэкономить больше всех удалось управлению капитального строительства (18,88 млн грн), департаменту городского хозяйства (18,86 млн) и управлению дорожного хозяйства (14,3 млн грн). В целом, среди самых затратных статей расходов оказались продукты питания, строительные работы и энергоносители. К слову, две последних статьи одновременно оказались и в числе тех, за счет которых удалось порядком сэкономить.

СЭКОНОМИЛИ БОЛЬШЕ. Тем временем Одесская ОГА, по данным модуля аналитики портала публичных закупок "Прозорро", провела 9,83 тыс. тендеров, а сэкономила на них 107,97 млн грн. 1,05 млрд грн пришлись на 8,19 тыс. неконкурентных тендеров, а 1,14 млрд грн — на 1,64 тыс. конкурентных.

Больше всего средств ОГА потратила на энергоносители, на втором месте — строительные и ремонтные работы, на третьем — услуги по здравоохранению. Впрочем, на закупке энергоносителей получилось и больше всего сэкономить — 56,33 млн грн, что составляет больше половины сохраненных средств.

НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ. Представители общественных организаций, которые занимаются борьбой с коррупцией, говорят, что хитрые схемы, на которые ранее уже сетовали активисты, остались на месте и публичные закупки нуждаются в реформировании.

"Власть уже не реагирует на расследования. Был определенный этап после Майдана, когда внимательно прислушивались, пытались прятать схемы, менялось законодательство, а теперь идет откат назад, и это признают многие из тех, кто занимается антикоррупционной деятельностью", — рассказал нам сооснователь одесского "Антикоррупционного офиса" Алексей Черный.

"Публичные закупки — один из хороших инструментов, полученных после Майдана, который теперь используется нечестными людьми. Все очень просто и прозаично. Увы, если стоит задача отдать тендер "своей" фирме или развеять какую-то сумму на доппорогах (разбить крупную сумму на более мелкие части, что при определенных показателях позволяет проводить закупки без тендера. — Авт.), то это в любом случае будет сделано. Так или иначе, это зависит не от инструмента, а от того, кто им пользуется", — рассказал нам член совета общественного контроля НАБУ Виталий Устименко.

Кроме того, по его словам, пока остается проблемой участие в торгах фирм, против которых открыты уголовные производства, а также имитация конкуренции компаний, связанных между собой.

Не обошлось в 2018-м, по нашим наблюдениям, и без весьма странных тендеров. Правда, к муниципалитету или ОГА отношения не имеющих. Так, например, один из одесских жилкомсервисов летом объявил о покупке песка на 234 грн.

В опубликованном договоре действительно значилась покупка песка на эту сумму, но общая смета составила 11 тыс. грн: в нее попали также эмаль, цемент, ножницы, монтажная пена и прочие расходные материалы для ремонта. А один из университетов приобрел "ароматизаторы и воски" на 199,9 тыс. грн.

Ранее мы писали, что одесситы хотят сделать город лучше и удобнее. Своими предложениями они делятся в разделе "Идеи" на одесской краудфандинговой платформе "Мой город". "Сегодня" выяснила, о чем мечтают жители Южной Пальмиры.

Напомним, при равных доходах в Одессе в 2019 году власть имущие больше потратят на туризм и соцпомощь, а в области — на спорт и дороги.

Также мы решили вспомнить, что обещали Одессе политики в начале 2014-го, и выяснить, почему не все удалось реализовать.

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АВТОР: Полина Мордынская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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