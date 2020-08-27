Українська
$ 27,39
32,28
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской области

27 августа, 09:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пляжники наслаждаются последними днями лета

На пляжах курортного села Санжейка Одесской области, несмотря на карантин, полно отдыхающих.

Реклама

Как сообщает "Думская", если раньше здесь было очень много гостей из Молдовы и Беларуси, то сейчас, в связи с эпидемиологическими ограничениями, отдыхают в основном украинцы, хотя машины с иностранной регистрацией все же встречаются на стоянках и возле домов отдыха.

Людей на пляжах очень много, практически все они без масок. Пренебрегают правилами карантина, в том числе, и торговцы. Социальной дистанции также никто не придерживается.

Ранее мы сообщали, что заведующая инфекционным отделением Измаильской районной больницы в Одесской области Анна Николаева рассказала, что количество больных COVID-19 уже превышает возможности медучреждения.

В тренде
В небо над оккупированным Донбассом выпустили шарики в цветах украинского флага (фото)
Реклама

Также напомним, в Одесской области медицинские учреждения страдают от нехватки персонала и оборудования.

Новости "Сегодня" писали, что у заместителя городского головы Одессы Павла Вугельмана подтвердили COVID-19.

Кроме того, несмотря на эпидемию коронавируса украинцы массово едут на отдых в Одессу.

Видео: Подслушано Одесса

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса Черное море карантин пляжи одесская область коронавирус отдыхающие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одессе снова ужесточили карантин: что запретили
В Одессе снова ужесточили карантин: что запретилиОдесса
По следам Delfi: к пляжу Затоки прибило рыболовную шхуну (фото, видео)
По следам Delfi: к пляжу Затоки прибило рыболовную шхуну (фото, видео)Одесса
Одессит, который убил хулигана, отсудил у государства два миллиона гривен
Одессит, который убил хулигана, отсудил у государства два миллиона гривенОдесса
Нефтепродукты вытекают, но люди купаются: что происходит у затонувшего Delfi в Одессе (фото)
Нефтепродукты вытекают, но люди купаются: что происходит у затонувшего Delfi в Одессе (фото)Одесса
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
В Одессе водители превратили сквер в парковку: фото
В Одессе водители превратили сквер в парковку: фотоОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять