Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской области

На пляжах курортного села Санжейка Одесской области, несмотря на карантин, полно отдыхающих.
Как сообщает "Думская", если раньше здесь было очень много гостей из Молдовы и Беларуси, то сейчас, в связи с эпидемиологическими ограничениями, отдыхают в основном украинцы, хотя машины с иностранной регистрацией все же встречаются на стоянках и возле домов отдыха.
Людей на пляжах очень много, практически все они без масок. Пренебрегают правилами карантина, в том числе, и торговцы. Социальной дистанции также никто не придерживается.
Ранее мы сообщали, что заведующая инфекционным отделением Измаильской районной больницы в Одесской области Анна Николаева рассказала, что количество больных COVID-19 уже превышает возможности медучреждения.
Также напомним, в Одесской области медицинские учреждения страдают от нехватки персонала и оборудования.
Новости "Сегодня" писали, что у заместителя городского головы Одессы Павла Вугельмана подтвердили COVID-19.
Кроме того, несмотря на эпидемию коронавируса украинцы массово едут на отдых в Одессу.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк