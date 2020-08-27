Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской области

На пляжах курортного села Санжейка Одесской области, несмотря на карантин, полно отдыхающих.

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Как сообщает "Думская", если раньше здесь было очень много гостей из Молдовы и Беларуси, то сейчас, в связи с эпидемиологическими ограничениями, отдыхают в основном украинцы, хотя машины с иностранной регистрацией все же встречаются на стоянках и возле домов отдыха.

Людей на пляжах очень много, практически все они без масок. Пренебрегают правилами карантина, в том числе, и торговцы. Социальной дистанции также никто не придерживается.

Ранее мы сообщали, что заведующая инфекционным отделением Измаильской районной больницы в Одесской области Анна Николаева рассказала, что количество больных COVID-19 уже превышает возможности медучреждения.

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Также напомним, в Одесской области медицинские учреждения страдают от нехватки персонала и оборудования.

Новости "Сегодня" писали, что у заместителя городского головы Одессы Павла Вугельмана подтвердили COVID-19.

Кроме того, несмотря на эпидемию коронавируса украинцы массово едут на отдых в Одессу.

Видео: Подслушано Одесса

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