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Торговал изъятым кокаином. В Одессе задержали полицейского

2 июня, 17:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Правоохранители задержали с поличным своего коллегу, который, как выяснилось, торговал наркотиками – что известно

В Одессе задержали ответственного за вещдоки полицейского, который торговал изъятым кокаином.

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Как сообщает "Думская", ссылаясь на собственные источники, обыски с задержанием проводили сотрудники Службы безопасности Украины в Киевском отделении полиции на Филатова.

Задержанный полицейский был ответственным за камеру вещественных доказательств, из которой он и брал "товар" на продажу.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина продавал наркотики за биткоины. В результате обысков правоохранители изъяли у злоумышленника расфасованный кокаин, стоимость которого по ценам черного рынка составляет более 400 тыс. гривен.

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Также напомним, на границе с Молдовой обнаружили кокаин на 12 млн долларов.

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Кроме того, испанские таможенники задержали судно, на борту которого обнаружили 15 тонн гашиша.

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