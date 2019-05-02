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Трагедия 2 мая в Одессе: Генпрокуратура расследует иностранное вмешательство

2 мая, 19:47

Проводится расследование по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов

Фото: glaza zzz.com.ua
Фото: glaza zzz.com.ua.

Генеральная прокуратура Украины расследует возможное влияние неизвестных иностранных лиц на работников правоохранительных органов Украины, из-за чего они не предприняли достаточно мер для обеспечения охраны общественного порядка в Одессе 2 мая 2014 года, что привело к гибели 48 человек и травмированию 197 человек. Об этом сообщает Управление специальных расследований Генпрокуратуры.

Как сообщается, осуществлялось расследование по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014 года в Одессе во время проведения шествия и возникших затем массовых беспорядков, что повлекло тяжкие последствия, а именно: гибель 48 человек, получение 197 лицами телесных повреждений различной степени тяжести, причинение материального ущерба в сумме 213 тыс. 961,24 грн.

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"В настоящее время продолжается расследование относительно возможного влияния неизвестных следствию лиц и, в том числе иностранных, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов, в результате чего последние не приняли исчерпывающих и необходимых мер по обеспечению охраны общественного порядка 02.05.2014 в г.Одессе, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.27, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", – сказано в сообщении.

Напомним, 2 мая исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе, когда марш за единство Украины после серии провокаций перерос в уличные столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами. Закончились они пожаром в Доме профсоюзов на Куликовом поле, где располагался лагерь так называемого Антимайдана. Тогда погибли 48 человек, пострадали около 300.

Отметим, на данный момент по событиям 2 мая 19 человек оправдали, рассмотрение еще десятка дел до сих пор продолжается.

Как заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, в Украине не провели эффективного расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года. В ООН считают, что расследование является выборочным и предвзятым.


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Тег Одесса, генпрокуратура, 2 мая

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Источник:

Интерфакс-Украина

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