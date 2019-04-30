Трагедия 2 мая в Одессе: полиция стягивает силы из других областей

В день годовщины на местах кровавых столкновений установят металлоискатели

Одесса готовится почтить память погибших в результате трагедии 2 мая 2014 года. Полиция стягивает силы из других областей, усиливает охрану улиц. В день годовщины на местах кровавых столкновений установят металлоискатели. Пять лет назад в массовых драках и в пожаре, который вспыхнул в Доме Профсоюзов, погибли 48 человек. "Сегодня" выясняли – на какой стадии уголовное дело.

Послезавтра за порядком на улицах Одессы будут следить 2400 сотрудников полиции, СБУ, Нацгвардии и Пограничной службы. 300 из них – спецназовцы из других областей. Всюду установят металлоискатели. Наготове оружие и спецмашины, но это на всякий случай, говорят правоохранители.

"Сегодня" пообщались с правоохранителями. Они говорят - вероятные конфликты будут пытаться предупреждать – общаясь с людьми.

"Есть наработки с нашими европейскими коллегами. Консультативная миссия Европейского союза, используя скандинавскую модель, именно из-за диалоговой полиции – действительно оправдала себя", – говорит начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

В этом году состоятся два молебна и марш по центру города.

Кровопролитные столкновения между сторонниками Евромайдана и активистами Куликова поля – это события, которые произошли 2 мая в Одессе пять лет назад. Во время уличных боев и пожара в

Доме Профсоюзов ранения получили более 240 человек, погибли 48.

С тех пор их имена в городе чествуют во время траурных мероприятий. Среди обвиняемых в кровавых схватках – митингующие, милиционеры и пожарные. По нескольким эпизодам еще ведется расследование. Имена организаторов пока не названы.

По событиям 2 мая 19 человек оправдали, рассмотрение еще десятка дел до сих пор продолжается.

Ранее мы писали, что в расследовании событий майской трагедии в Одессе наметились какие-то подвижки. Департамент спецрасследований ГПУ направил в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении трех бывших руководителей местных структурных подразделений МВД, которых подозревают в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014-го.

Ранее прокуратура Одесской области передала в суд обвинительный акт в отношении одного из фигурантов так называемого дела 2 мая.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

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