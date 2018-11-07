Трагедия в лагере "Виктория": детей до сих пор лечат психологи

Сегодня, 02:52

Через 14 месяцев после трагедии многие из детей, которые были во время пожара в лагере, страдают бессонницей и проходят курс лечения

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

Киевский райсуд Одессы заслушал сегодня, 6 ноября, показания очевидцев и потерпевших вследствие пожара в корпусе №5 детского лагеря "Виктория", который произошел 15 сентября 2017 года.

Суд под председательством Виктора Чаплицкого допросил по делу Саркисяна-Ланиной", в частности, несовершеннолетнюю Катю Гариджук, матерей потерпевших вследствие пожара детей Марию Нуржанову и Елену Заболотную, сообщает Укринформ.

"В ту ночь, когда загорелся наш корпус, меня и соседок по комнате разбудил работник лагеря Виталий Виталиевич, и все мы сразу выбежали из комнаты. На  улице сначала было менее десяти человек, а потом начали выбегать с другой стороны корпуса девушки. Они нам рассказали, что вышли сами – их никто не будил", – сказала Гариджук.

По ее словам, "в санузле корпуса вода "била током", в лагере периодически срабатывала противопожарная сигнализация. Вожатая поясняла: это случается из-за перепадов напряжения в электросети".

 Матери детей, которые отдыхали в лагере, утверждали на заседании суда, что во время заселения с ними "никто из работников лагеря не проводил инструктажа по технике безопасности".

"У наших детей не было возможности поселиться в какие-то другие корпуса, кроме деревянных, в одной из комнат которого сгорели во время пожара трое девушек", -  засвидетельствовала Мария Нуржанова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

 Елена Заболотная сказала, что и через 14 месяцев после трагедии многие из детей, которые были во время пожара в лагере, страдают бессонницей и проходят курс лечения у психотерапевтов.

"Психотерапевт пояснил мне и дочери, которая вскакивает иногда среди ночи и ищет бассейн с водой, что это защитная реакция – таким образом дочь подсознательно ищет безопасное место", – пояснила суду Заболотная.

Адвокаты подсудимых экс-директора лагеря Петроса Саркисяна и его заместителя Татьяны Ланиной обратились в суд с ходатайством – привлечь к участию в процессе психолога, поскольку на детей могут оказывать психологическое давление. Однако пока что суд не зафиксировал таких фактов.

Напомним, из-за пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей. Трагедия потрясла Украину. Были открыты уголовное производство по статьям "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебная халатность".

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.
суд, пожар, трагедия, Виктория, лагерь Виктория

Вы сейчас просматриваете новость "Трагедия в лагере "Виктория": детей до сих пор лечат психологи". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Последствия пожара. Фото: "Думская"

Пожар в лагере Виктория: строителей подозревают в хищении

1 Ноября, 03:04

Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1,7 млн гривен

Одесса

Фото: pushkinska.net

Одесский суд продлил арест экс-директору детского лагеря Виктория

12 Октября, 00:22

Содержание в СИЗО мужчине продлено еще на два месяца
Загрузка...

Одесса

Остатки корпуса. На пепелище возобновили следственные действия. Фото: dumskaya.net

Годовщина трагедии в "Виктории": вход в лагерь закрыт, а родители наняли иностранных экспертов

14 Сентября, 06:10

"Сегодня" выяснила, как пережили этот год все, кого трагедия коснулась лично

Одесса

Слидство.Инфо.

Пожар в лагере "Виктория": в одной из комнат найден второй кипятильник

14 Сентября, 02:25

Кипятильник нашли на месте одной из комнат, но не в той, с которой начался пожар

Одесса

Последствия пожара в детском лагере. Фото: Думская

На месте сгоревшего лагеря "Виктория" снова искали фрагменты тел погибших детей

12 Сентября, 22:14

Год назад в лагере сгорели трое девочек. Под подозрением оказались шесть человек

Одесса

Фото: "Думская"

По делу о смертельном пожаре в "Виктории" объявлено еще одно подозрение

4 Сентября, 16:22

Руководителю строительной фирмы-подрядчика грозит до восьми лет тюрьмы
Загрузка...