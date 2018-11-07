Трагедия в лагере "Виктория": детей до сих пор лечат психологи

Через 14 месяцев после трагедии многие из детей, которые были во время пожара в лагере, страдают бессонницей и проходят курс лечения

Киевский райсуд Одессы заслушал сегодня, 6 ноября, показания очевидцев и потерпевших вследствие пожара в корпусе №5 детского лагеря "Виктория", который произошел 15 сентября 2017 года.

Суд под председательством Виктора Чаплицкого допросил по делу Саркисяна-Ланиной", в частности, несовершеннолетнюю Катю Гариджук, матерей потерпевших вследствие пожара детей Марию Нуржанову и Елену Заболотную, сообщает Укринформ.

"В ту ночь, когда загорелся наш корпус, меня и соседок по комнате разбудил работник лагеря Виталий Виталиевич, и все мы сразу выбежали из комнаты. На улице сначала было менее десяти человек, а потом начали выбегать с другой стороны корпуса девушки. Они нам рассказали, что вышли сами – их никто не будил", – сказала Гариджук.

По ее словам, "в санузле корпуса вода "била током", в лагере периодически срабатывала противопожарная сигнализация. Вожатая поясняла: это случается из-за перепадов напряжения в электросети".

Матери детей, которые отдыхали в лагере, утверждали на заседании суда, что во время заселения с ними "никто из работников лагеря не проводил инструктажа по технике безопасности".

"У наших детей не было возможности поселиться в какие-то другие корпуса, кроме деревянных, в одной из комнат которого сгорели во время пожара трое девушек", - засвидетельствовала Мария Нуржанова.

Елена Заболотная сказала, что и через 14 месяцев после трагедии многие из детей, которые были во время пожара в лагере, страдают бессонницей и проходят курс лечения у психотерапевтов.

"Психотерапевт пояснил мне и дочери, которая вскакивает иногда среди ночи и ищет бассейн с водой, что это защитная реакция – таким образом дочь подсознательно ищет безопасное место", – пояснила суду Заболотная.

Адвокаты подсудимых экс-директора лагеря Петроса Саркисяна и его заместителя Татьяны Ланиной обратились в суд с ходатайством – привлечь к участию в процессе психолога, поскольку на детей могут оказывать психологическое давление. Однако пока что суд не зафиксировал таких фактов.

Напомним, из-за пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей. Трагедия потрясла Украину. Были открыты уголовное производство по статьям "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебная халатность".

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.