Трагедия в лагере "Виктория": эксперты выяснили причину пожара

Сегодня к делу приобщили выводы экспертов, которые наконец выяснили причины возгорания

Трагедия в лагере "Виктория": эксперты выяснили причину пожара 2019-02-18T22:39:00+02:00 Одесса Сегодня к делу приобщили выводы экспертов, которые наконец выяснили причины возгорания

Пожар в одесском детском лагере "Виктория". Сегодня к делу приобщили выводы экспертов, которые наконец выяснили причины возгорания. Экспертизы продолжались полтора года – с тех пор, когда произошла трагедия. В огне погибли три девочки. Почему сегодня суд не стал обнародовать выводы экспертов?

Сегодня в суде заслушали лишь одного свидетеля – Светлану Лизогуб. Ее дочь отдыхала в лагере, когда произошел пожар. Тот день женщина до сих пор вспоминает со слезами на глазах.

"Я когда прибежала в зал, там дети сидели на столе. Кто с одеялами. И моя Даша была там. Я ее увидела, сразу к ней. Дальше я уже ничего не помню", – рассказывает мать уцелевшего ребенка Светлана Лизогуб.

Трагедия в лагере "Виктория" произошла в ночь на 16 сентября полтора года назад. Вспыхнул один из деревянных корпусов. В нем было 42 ребенка. Трое из них – госпитализировали. Трое – сгорели. Останки 12-летней Снежаны Арпентий смогли идентифицировать только через неделю.

Мать погибшей девочки приходит на каждое заседание. Надеется услышать главных, по ее мнению, свидетелей: воспитательницу Анну Чернову и художественного руководителя Татьяну Егорову. Но они в суде не появляются. По неофициальным данным, Чернова находится за границей. Егорова – на неподконтрольной территории, в Донецкой области.

"Мы обращались в следственное управление, мы обращались в прокуратуру о привлечении их на детектор лжи. Но нас никто не слышит. Делается все, что угодно, а эти свидетели почему-то показания еще не дали", – говорит мать погибшего ребенка Светлана Арпентий.

По одной из версий, пожар начался именно в комнате Татьяны Егоровой – она ​​якобы забыла выключить кипятильник. Так ли это – покажет комплексная экспертиза. Ее результаты сегодня приобщили к делу. Но пока не объявляли.

"Заключение экспертизы, не важно какой – комплексной, которую готовило большое количество экспертов – это одно из доказательств, оценка которому будет дана в ходе разбирательства по делу", – говорит адвокат потерпевших Николай Стоянов.

Выводы экспертов – что именно вызвало пожар – скорее всего, станут известны на следующем заседании. Его назначили на 22 февраля.

А пока в деле о гибели детей задержан только директора школы Петрос Саркисян. Он находится в СИЗО.

Как сообщалось, на ремонт лагеря "Виктория", при пожаре в котором погибли трое детей, выделили 1,5 млн грн.

Ранее мы писали, что с пострадавшими детьми до сих пор работают психологи.

Напомним, из-за пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей. Трагедия потрясла Украину. Были открыты уголовное производство по статьям "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебная халатность".

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трагедия в лагере "Виктория": эксперты выяснили причину пожара". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.