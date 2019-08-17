Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

Трагедия в одесском отеле: начато новое расследование

Сегодня, 16:31

Незадолго до возгорания сотрудники ГСЧС не смогли проверить пожарную безопасность в гостинице

Фото: Иван Бошку

Фото: Иван Бошку

Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Следователи изучают взаимосвязь между пожаром в одесском отеле "Токио Стар" и выполнением инспекторами ГСЧС проверок и других мероприятий с целью контроля за состоянием системы противопожарной безопасности.

"Квалификация: служебная халатность, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)", – сообщили в пресс-службе ГБР.

Реклама

В рамках досудебного расследования допрашиваются свидетели, а также изымаются необходимые документы.

Напомним, в ночь на 17 августа на ул. Водопроводная, 1а в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио стар". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек. В результате случившегося десять постояльцев погибли. Через несколько часов возгорание было ликвидировано.

В тренде
Русский самолет-шпион над США и прощание с all inclusive : главные события недели
Фото: Depositphotos

После случившегося в Нацполиции Одесской области сообщили о начале уголовного производства за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Позже стало известно, что в июле инспекторы ГСЧС не смогли проверить уровень пожарной безопасности в отеле, поскольку их не впустили.

К сожалению, данная трагедия стала уже не первой в Одессе с начала лета: в июне в результате возгорания в психиатрическом диспансере погибли шесть человек.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Одесса пожар расследование отель ГСЧС ГБР Токио Стар

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погодаУкраина
В Украину везли из США джип с оружейным
В Украину везли из США джип с оружейным "сюрпризом"Одесса
Владелец сгоревшего отеля в Одессе: Я готов нести ответственность
Владелец сгоревшего отеля в Одессе: Я готов нести ответственностьОдесса
В Одессе произошел масштабный пожар в гостинице: погибли восемь человек, 10 пострадали (видео, фото)
В Одессе произошел масштабный пожар в гостинице: погибли восемь человек, 10 пострадали (видео, фото)Одесса
Пожар в одесской гостинице: инспекторов не пускали для проверки
Пожар в одесской гостинице: инспекторов не пускали для проверкиОдесса
Судья обматерил копов в Одессе и заявил, что он
Судья обматерил копов в Одессе и заявил, что он "для вас – царь и Бог", опубликовано видеоОдесса

Новости партнеров

Loading...