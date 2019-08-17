Трагедия в одесском отеле: начато новое расследование

Незадолго до возгорания сотрудники ГСЧС не смогли проверить пожарную безопасность в гостинице

Фото: Иван Бошку

Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Следователи изучают взаимосвязь между пожаром в одесском отеле "Токио Стар" и выполнением инспекторами ГСЧС проверок и других мероприятий с целью контроля за состоянием системы противопожарной безопасности.

"Квалификация: служебная халатность, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)", – сообщили в пресс-службе ГБР.

Реклама

В рамках досудебного расследования допрашиваются свидетели, а также изымаются необходимые документы.

Напомним, в ночь на 17 августа на ул. Водопроводная, 1а в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио стар". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек. В результате случившегося десять постояльцев погибли. Через несколько часов возгорание было ликвидировано.

После случившегося в Нацполиции Одесской области сообщили о начале уголовного производства за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Позже стало известно, что в июле инспекторы ГСЧС не смогли проверить уровень пожарной безопасности в отеле, поскольку их не впустили.

К сожалению, данная трагедия стала уже не первой в Одессе с начала лета: в июне в результате возгорания в психиатрическом диспансере погибли шесть человек.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама