Трагедия в порту "Южный": погрузчик раздавил двух человек

От полученных травм двое сотрудников порта скончались на месте

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В морском порту "Южный", недалеко от Одессы, произошла трагедия – погрузчик насмерть раздавил двух человек.

Инцидент случился около 9:45 утра 19 февраля – под колеса техники попали мужчина и женщина, сообщает местное издание 04868.

От полученных травм пострадавшие скончались на месте еще до приезда скорой помощи. В настоящее время все работы в порту "Южный" приостановлены.

В свою очередь, сотрудники областного управления Нацполиции рассказали журналистам "Думской", что трагедия произошла, когда водитель автопогрузчика не заметил охранника и сотрудницу весового комплекса.

"В настоящее время в порту работает следственно-оперативная группа, водитель находится в шоковом состоянии", - говорится в сообщении.

Недавно в Житомире на одном из предприятий погиб мужчина – его раздавило промышленным прессом.

"Предварительно установлено, что 39-летний житель Житомира стажировался на одном из предприятий областного центра. Во время выполнения работ с повышенной опасностью он попал под пресс и получил телесное повреждение, которое оказалось несовместимым с жизнью. По предварительным сведениям, причиной гибели мужчины могли быть пренебрежение правилами безопасности", – говорится в полиции.

Напомним, ранее в Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожую . Строители сносили старое здание на рынке, в результате случился обвал.

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