Трагедия в порту "Южный": появились фото и подробности

Люди погибли, когда погрузчик сдавал назад

В результате трагедии, которая произошла в порту "Южный", недалеко от Одессы, погибли работница склада, которой было 45 лет, а также охранник в возрасте 22 года.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Одесской области.

"45-летняя сотрудница склада и 22-летний охранник порта погибли в результате наезда автопогрузчика, который двигался назад", – говорится в заявлении.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать полицейские, выясняя обстоятельства происшествия.

Кроме того, решаются вопросы правовой квалификации трагедии. Работа порта была временно приостановлена.

Ранее мы сообщали о том, что водитель погрузчика, совершивший смертельный наезд, находится в состоянии шока. Пострадавшие скончались на месте происшествия еще до приезда врачей скорой помощи.

Недавно в Житомире на одном из предприятий погиб мужчина – его раздавило промышленным прессом.

"Предварительно установлено, что 39-летний житель Житомира стажировался на одном из предприятий областного центра. Во время выполнения работ с повышенной опасностью он попал под пресс и получил телесное повреждение, которое оказалось несовместимым с жизнью. По предварительным сведениям, причиной гибели мужчины могло быть пренебрежение правилами безопасности", – заявляли в полиции.

Напомним, ранее в Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожую . Строители сносили старое здание на рынке, в результате случился обвал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram