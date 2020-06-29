Трасса Одесса-Киев стоит в пробках, отдыхающие массово едут домой: фото

В Украине в связи с празднованием Дня Конституции было целых три выходных дня и люди массово поехали на отдых у моря, в частности, в Одессу. Сначала стояли в пробке 26 и 27 июня, когда только направлялись на курорт, а теперь начали возвращаться домой. В результате на трассе Одесса-Киев снова образовалась многокилометровая пробка.

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Больше всего автомобилей стоят в районе моста через Хаджибейский лиман.

Как сообщила патрульная полиция Одесской области в Facebook, в направлении Киева через мост Хаджибеевского лимана движение осуществляется по двум полосам. Легковушки, которые движутся в направлении Одессы, должны объезжать мост через населенные пункты Болгарка, Звездное, Палеевка и Алтестово.

Движение грузовиков возможно только отдельным маршрутом с помощью патрульных полицейских. Сейчас на месте работают экипажи патрульных.

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Напомним, с открытием ночных клубов в Одессе горожане и гости города массово пренебрегают мерами безопасности во время карантина. В сети возмущенные украинцы выкладывали фото и видео.

Также мы писали, что в Одессе взяли пробы морской воды и установили, что вблизи пяти пляжей вода не соответствует норме по санитарно-микробиологическим показателям.

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