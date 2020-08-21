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Трассу к Одессе сковали огромные пробки: фото и видео

21 августа, 17:24

Руслан Ровик Руслан Ровик

Транспорт стоит на четырех полосах дороги перед мостом через лиман

На подъезде к Одессе перед мостом через Хаджибейский лиман возникли огромные пробки. Украинцам, желающим провести выходные и День Независимости на берегу моря, приходится долгое время стоять в заторах.

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Видео, снятое с высоты птичьего полета, было опубликовано на Telegram-канале h_Odessa.

Ранее подобные проблемы появились накануне длинных выходных перед Днем Конституции, когда многие украинцы решили поехать на море.

По словам очевидцев, водителям приходится простаивать в заторе около часа, дожидаясь открытия реверсного движения.

Видео: Telegram-канал / h_Odessa

В свою очередь, по данным областной Службы автомобильных дорог, трудности с проездом начались из-за асфальтирования подъездов к мосту. Завершить ремонт и открыть движение транспорта по трем полосам планируют уже на этой неделе.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, во сколько обойдется отдых у моря в Херсонской области и Одессе в этом году. По словам владельцев украинских баз отдыха, в 2020 году сезон начался с конца июня. Дорогой в этом году отдых в Одессе.

Больше об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть" .

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Одесса море пробки День Независимости заторы

Источник: Сегодня

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