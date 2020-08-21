Трассу к Одессе сковали огромные пробки: фото и видео

На подъезде к Одессе перед мостом через Хаджибейский лиман возникли огромные пробки. Украинцам, желающим провести выходные и День Независимости на берегу моря, приходится долгое время стоять в заторах.
Видео, снятое с высоты птичьего полета, было опубликовано на Telegram-канале h_Odessa.
Ранее подобные проблемы появились накануне длинных выходных перед Днем Конституции, когда многие украинцы решили поехать на море.
По словам очевидцев, водителям приходится простаивать в заторе около часа, дожидаясь открытия реверсного движения.
В свою очередь, по данным областной Службы автомобильных дорог, трудности с проездом начались из-за асфальтирования подъездов к мосту. Завершить ремонт и открыть движение транспорта по трем полосам планируют уже на этой неделе.
Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, во сколько обойдется отдых у моря в Херсонской области и Одессе в этом году. По словам владельцев украинских баз отдыха, в 2020 году сезон начался с конца июня. Дорогой в этом году отдых в Одессе.
Больше об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть" .
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