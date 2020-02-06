Трассу Одесса – Рени закрыли для движения: что произошло

В Одесской области из-за непогоды было перекрыто движение на пяти автомобильных дорогах.
Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, решение было принято по состоянию на 10:30 6 февраля.
"В связи с ухудшением погодных условий службой автомобильных дорог Одесской области принято решение об ограничении движения всех категорий автотранспортных средств по состоянию на 10:30 6 февраля 2020 года на дорогах общего пользования", – говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что были перекрыты:
- трасса М-15 (Одесса – Рени) на участке км 117+000 — км 306+149;
- дорога Т-1606 КПП "Виноградовка" — Болград;
- дорога Т-1608 Болград – Кубей – Арциз;
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- дорога Т-1610 Приморское – Жовтый Яр – Татарбунары;
- дорога Т-1632 КПП "Новые Трояны" – Кубей.
В свою очередь, по данным областного управления патрульной полиции, на трассе Одесса – Рени легковой транспорт все же пропускают, напоминая водителям об осторожности. А вот для грузовиков движение закрыто.
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Напомним, в Украину пришел циклон "Петра". В плену снегопадов оказалась практически вся страна. Больше всего снега выпало в горных районах. В некоторых местах – до полуметра.
Все подробности в спецтеме Непогода в Украине
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