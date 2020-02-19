Тревога в Одессе: подняли истребитель и зенитно-ракетный дивизион

Самолет подняли в воздух для проведения учений зенитно-ракетного дивизиона

В Одессе по тревоге подняли в воздух истребитель Су-27 Военно-воздушных сил Украины.

Самолет взлетел с аэродрома "Школьный" около 9:50 и приземлился в 11:30, сообщает "Думская".

Как заявили в воздушном командовании "Юг", взлет истребителя был связан с тренировкой зенитно-ракетного дивизиона, который выдвинулся с пункта постоянной дислокации на юг области.

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На учения прибыли начальники противовоздушной обороны всех воздушных командований Вооруженных сил Украины.

Зенитно-ракетный дивизион С-300 был развернут в полевых условиях, и в его задачи входил перехват цели на различных высотах, курсах и скоростях.

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Напомним, на Школьном аэродроме постоянно находится дежурное звено из четырех истребителей Су-27М/П (морской/перехватчик).

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Одесской области Украина и Румыния провели совместные военные учения на Дунае. В течение трех дней военные моряки отработали тактические элементы по стандартам НАТО.

Также мы писали о том, как корабли ВМС Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учениях моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги, был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

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