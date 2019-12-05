Тревоги не было: студенты сгоревшего в Одессе колледжа рассказали о пожаре

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Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой улице не прозвучало никаких тревожных сигналов или объявлений. Многие ученики не сразу узнали о возгорании.

Об этом сообщили студенты колледжа, пишет "Думская".

"Все началось на третьем этаже. Учительница открывает дверь, а там уже туман, — вспоминает студентка Александра. — Девочки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: "Вы выходите? Вы где?". Они говорят, что не было никакой тревоги".

Также очевидцы сообщают, что некоторые учащиеся звонили своим родителям из горящего здания, чтобы попрощаться, но подтверждения этому пока нет.

Учащиеся и сотрудники колледжа говорят, что руководство три года выпрашивало у Министерства образования и науки деньги на хотя бы минимальный ремонт, но безуспешно.

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"В плане пожарной безопасности там был страх и ужас. Вагонка на стенах, узкие коридоры, единственная лестница, древние лифты, скученность, захламленность. Как такое допустили после всех предыдущих пожаров, непонятно", — заявила учащаяся учебного заведения, пожелавшая остаться неназванной.

Напомним, 4 декабря в центре Одессы начался пожар. Огонь охватил 4 из 6 этажей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

В этот момент в здании шли занятия, там находились студенты – всего около 400 человек.

В результате пожара один человек погиб. Изначально сообщалось, что погибла преподаватель колледжа, однако позже стало известно, что погибшей оказалась 17-летняя студентка вуза.

По состоянию на 4 декабря количество пострадавших из-за пожара составляет 29 человек.Кроме того,ГСЧС сообщает о 15 пропавших без вести, с которыми нет связи у родственников и близких.

Пожар был ликвидирован в 19:30. На данный момент проливаются конструкции, а также начаты работы по поиску тел погибших.

Кроме того, четверг и пятница, 5 и 6 декабря, объявлены траурными днями в Одессе.

Причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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