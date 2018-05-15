Трое полицейских пострадали во время спецоперации по задержанию грабителей в Одессе

Из-за трудностей с раскрываемостью такого рода преступлений необходимо было задержать злоумышленников с поличным

Стали известны подробности погони со стрельбой в Одессе. Во время спецоперации по задержанию "барсеточников" пострадали трое полицейских. Об этом на брифинге сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, правоохранители пострадали 14 мая во время оперативных мероприятий по задержанию группы так называемых "барсеточников". В частности, сотрудники уголовного розыска вели наблюдение за группой лиц, которые разбивали окна автомобилей, откуда похищали ценные вещи.

Как пояснил Форостяк, из-за трудностей с раскрываемостью такого рода преступлений необходимо было задержать злоумышленников с поличным – в момент совершения преступления. В понедельник, 14 мая, подозреваемые на улице Канатной вытащили сумку с деньгами из припаркованной иномарки, после чего правоохранители начали операцию по задержанию.

По его информации, одного из подозреваемых задержали на улице Разумовской (район Молдаванки), другим удалось скрыться.

"Один из задерживаемых оказал сопротивление, поэтому оперативникам пришлось применить оружие травматического действия, стреляющее резиновыми пулями", – сказал Форостяк.

Он добавил, что трое правоохранителей получили ранения разной степени тяжести. Однако Форостяк не уточнил, сколько именно было подозреваемых.

Как рассказали в региональном главке Нацполиции, правоохранители пострадали во время попытки одного из злоумышленников скрыться на автомобиле.

"Он "выписывал пируэты", выезжая на тротуар, повредил при этом несколько машин. Тогда пострадали и полицейские, которые находились в служебном автомобиле и рядом с ним. То есть, правоохранители пострадали из-за удара машины преступника", – сказал информированный представитель управления.

По его данным, двое полицейских госпитализированы, еще одному оказана медицинская помощь, он находится на амбулаторном лечении.

В настоящее время продолжаются соответствующие оперативные мероприятия.

По некоторым данным, злоумышленников (представляют преступную этническую группировку) было три-четыре человека, на Канатной из автомобиля они якобы похитили сумку с 7 тысяч долларов.

Напомним, 14 мая в Одессе полиция с погоней и стрельбой преследовала злоумышленников, подозреваемых в похищении крупной суммы денег из автомобиля.

Ранее одесские патрульные задержали мужчину, который после увольнения из охранной фирмы угнал служебный автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, что в Одессе задержали угонщика элитных машин.