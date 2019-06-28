Тройное убийство в коммуналке Одессы: подозреваемого задержали

Свой замысел расквитаться с соседями пенсионер вынашивал больше года

Фото: Нацполиция

В Одессе 78-летний пенсионер, вооружившись ножом, поочередно лишил жизни семью местных жителей. Жертвами жестокого убийства стали 67-летняя пожилая женщина,ее 46-летняя дочь и зять.

Расправившись с обеими женщинами злоумышленник с ножом набросился на мужчину, однако последнему удалось вырваться из рук убийцы и выбежать во двор дома, чтобы позвать на помощь Очевидцами происшествия стали случайные прохожие, которые срочно вызвали полицейских.

Правоохранители сразу прибыли на место происшествия и по "горячим следам" правонарушитель был задержан.Своей причастности к совершению преступления задержанный не отрицал. Он объяснил, что свой преступный умысел вынашивал давно, больше года. Таким способом он решил поквитаться с соседями, которых долгое время подозревал в похищении денег и ценностей из собственной квартиры.

В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство, по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Одесской области произошло еще одно громкое убийство. Как сообщалось ранее, епосредственной причиной смерти 11-летней Даши Лукьяненко, которая была убита в Одесской области, оказалась колото-резаная рана шеи. К такому выводу пришли судебные медики, исследовавшие тело ребенка. Вооруженный ножом убийца повредил девочке сонную артерию. По версии следствия, преступление было совершено на сексуальной почве.

Ранее сообщалось, что Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

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