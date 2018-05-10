Труханова снова вызвали на допрос в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины снова вызвало мэра Одессы Геннадия Труханова на допрос. Об этом говорится в распоряжении о командировке Труханова, размещенной на сайте горсовета Одессы.

"Отбываю в командировку в Киев (Национальное антикоррупционное бюро Украины) для участия в допросе в уголовном производстве сроком на 1 календарный день – 10 мая 2018 года", – сказано в распоряжении.

Ранее Соломенский райсуд Киева решил вернуть Геннадию Труханову паспорт гражданина Украины. Защита Труханова настаивала на том, что документ необходим мэру, так как без него он не может воспользоваться услугами авиакомпаний, а добираться в Киев на автомобиле – неудобно.

В то же время суд продлил запрет Труханову на выезд за границу до 12 июня, но разрешил свободно передвигаться по Украине, то есть без уведомления правоохранителей покидать Одессу.

Как известно, суд отказался отстранять Труханова с должности.

Напомним, после новогодних праздников городской голова около двух месяцев не появлялся в Одессе. За это время он побывал в Греции, Швейцарии и Чехии.

По приезду в Украину, 14 февраля, городского голову задержали в аэропорту "Борисполь". Его подозревают в растрате средств городского бюджета. Стоит отметить, что всего восьми лицам сообщено о подозрении, задержаны шесть человек, еще 2 человека сейчас разыскивают.

Фигуранты дела, по мнению следствия, причастны к схеме с нанесением ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела это здание на аукционе за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО. Позже счета этой компании были арестованы.

Осенью 2017 года один из депутатов Одесского облсовета, который якобы является бенефициаром этой компании, попытался дать взятку сотруднику НАБУ за снятие ареста со счетов.

Однако вскоре мэра взял на поруки народный депутат от БПП.