Туристический сезон в Одессе: комиссия проверяет состояние пляжей, а водолазы – дно

С морского дна поднимают жестяные банки и бутылки, а на песке смотрят на санитарное состояние

Специалисты обследуют морское дно у побережья и убирают опасные предметы. Фото: facebook.com.

Погода Одессу весенним теплом не балует, однако в городе уже готовят пляжи к курортному сезону. По традиции, он должен стартовать уже 1 мая. Спецкомиссия обследует побережье, а водолазы проверяют морское дно.

В состав городской комиссии, которая проверяет состояние пляжей, среди прочих вошли представители департамента коммунальной собственности, ГАСК, управления инженерной защиты территории города и развития побережья.

По словам пресс-службы муниципалитета, чиновники инспектируют санитарное состояние, контролируют процесс восстановления арендаторами пляжей после осенне-зимнего периода, а также согласовывают схемы дислокации арендованных участков.

"Комиссия уже обследовала побережье от пляжа "Золотой берег" до пляжа "Чайка" (от 16-й до 10-й станций Большого Фонтана. — Авт.) и от пляжа "Ланжерон" до пляжа "Аркадия", — сообщили в горсовете.

Тем временем специалисты городской спасательно-водолазной службы поднимают со дна куски металла, разбитые бутылки, жестяные банки, остатки бетона с торчащей из него арматурой и прочий мусор, который может травмировать купальщиков.

Ранее вице-мэр Андрей Котляр сообщал, что в планах на апрель — обследовать 350 000 квадратных метров дна.

"Полностью осмотрен и готов к сезону гидропарк "Лузановка", коммунальные пляжи с 14-й по 10-ю станцию Большого Фонтана. Также осмотр и очистку провели (в Киевском районе. — Авт.) на пляжах "Черноморка", "Монастырский", в Приморском районе — на "Ланжероне" и "Собачке", а сегодня начнем осмотр небольшого участка в Аркадии", — рассказал начальник отдела водолазных работ Игорь Ичанский, добавив, что осадки на скорость работы не влияют, если море спокойное. "Сейчас вода нормальная, волнений нет, поэтому мы каждый день смотрим на розу ветров и выбираем более спокойные районы", — пояснил наш собеседник.

Ране мы писали, что пляжи Одессы готовят к турсезону. Водолазы обследуют дно перед началом каждого купального сезона, чтобы обезопасить отдыхающих.

Как сообщалось, одесситы разработали интерактивную карту туробъектов. У каждой достопримечательности на карте есть свой значок и цвет.

Напомним, доходы Украины от туризма выросли в 2,5 раза. В Кабмине объяснили, что способствует развитию отрасли.

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АВТОР: Виктор Борисенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.