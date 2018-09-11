У берегов Одессы на неисправном судне без еды и воды застряли 12 моряков

У побережья Одессы моряки застряли на неисправном судне. С 24 июля экипаж теплохода "Волжский-33" не может зайти в порт и сойти на берег, потому что судовладелец якобы не может предоставить гарантий об уплате портовых сборов. Более того, команда уже неделю не может с ним связаться.

На борту находятся 12 человек, восемь из которых украинцы и четверо россияне. Капитан судна Руслан Лисицын рассказал "Сегодня", что состояние теплохода аварийное. Вдобавок ко всему, у моряков почти иссякли запасы провизии.

"Продукты у нас закончились еще в пятницу, сейчас нам обещают подвезти какой-то провиант. На данный момент повар старается и готовит то, что может найти: картошку, горох. Мясные запасы уже закончились. Экипаж на жесткой диете", — говорит наш собеседник.

Моряки уточняют, что владелец обычно общался с ними через ростовскую судоходную компанию, которая теперь отрицает связь с ними. Контракты у многих членов экипажа просрочены, людям задолжали зарплату за несколько месяцев. По словам капитана, только старпом и электромеханик получили деньги, и то лишь за месяц труда на борту.

"Мы вышли 14 июля из порта Искендерун в Турции. 19 июля были на рейде Стамбула, где получили письмо от владельца, что по приходе в порт погрузки (Одесса. — Авт.) уже получим зарплату и замену", — вспоминает капитан.

Экипаж уже обратился в профсоюзы моряков, благотворительную организацию и к юристам, чтобы с их помощью выйти на судовладельца и получить заработанное.

Напомним, береговая охрана РФ задержала в Азовском море украинское судно.

Также мы писали, что Россия и Украина могут обменяться задержанными моряками – с таким предложением выступили в офисе уполномоченного по правам человека в России. Говорят, Киеву готовы выдать экипажа судна ЯМК-0041, задержанного в мае у берегов аннексированного Крыма, но требуют отпустить моряков судна "Норд".