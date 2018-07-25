У Одессе у рыбаков изъяли 850 кг мидий и лодку

Вчера, 22:20

Двое мужчин не просто занимались запрещенным промыслом, но и нарушили пограничный режим


Фото: госпогранслужба

Фото: госпогранслужба

Фото: госпогранслужба

В Одессе у ловцов изъяли 850 кг мидий. Как сообщили в региональном управлении Морской охраны ГПСУ, двое мужчин не просто занимались запрещенным промыслом, но и нарушили пограничный режим.

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"Задержанные лица оказались гражданами Украины, которые заявили, что прибыли в порт для проведения очистки гидротехнических сооружений. Однако документов, которые подтвердили законность их деятельности, предоставить не смогли, — рассказали в ведомстве. — На борту лодки обнаружили значительное количество мидий, которые мужчины поднимали в пакетах из-под воды на борт".

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Стражи морской границы уточняют, что все это происходило средь бела дня в 300 м от берега. У мужчин изъяли лодку и орудия лова, а моллюсков выпустили обратно в море.

Ранее в Одесской области поймали рыбака с уловом краснокнижной рыбы.

Напомним, в Днепропетровской области за два месяца полицейские задержали почти 1300 браконьеров и открыли 20 уголовных производств. Так, рыбный патруль, полицейские и общественники в рамках операции "Нерест-2018", которая проводится уже третий год подряд, в апреле и июне зафиксировали около 400 грубых нарушений ловли рыбы, а также 100 фактов продажи рыбы без необходимых документов.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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