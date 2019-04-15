У одесского электротранса появилась своя горячая линия

Операторы колл-центра будут отвечать на звонки пассажиров с 09:00 до 20:00

Фото: Pixabay

Одесситы получили возможность напрямую высказать свое мнение о работе городского электротранспорта. Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, в КП "Одесгорэлектротранс" заработал информационный центр, который будет обрабатывать сообщения горожан.

"Мы ставим перед собой цель оказания максимально качественной услуги, а это подразумевает не только обновление подвижного состава, но и улучшение сервиса. Поэтому обратная связь с нашими пассажирами очень важна", — отметил директор предприятия Дмитрий Жеман.

Операторы колл-центра будут отвечать на звонки пассажиров с 09:00 до 20:00. Запросы, которые получат в нерабочее время, обещают записывать на автоответчик, чтобы затем отреагировать на них. Телефон горячей линии: 7-886-886.

Напомним, на веб-ресурсе электронных услуг Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра стала доступной услуга по оформлению справки о наличии земель и распределении их по собственникам и землепользователям.

Как сообщалось, в Украине доступны более 100 электронных услуг.

Тем временем, "Сегодня" понаблюдали за работой операторов контакт-центра.





Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " У одесского электротранса появилась своя горячая линия". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.