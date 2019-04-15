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У одесского электротранса появилась своя горячая линия

Сегодня, 19:24

Операторы колл-центра будут отвечать на звонки пассажиров с 09:00 до 20:00

Фото: Pixabay

Одесситы получили возможность напрямую высказать свое мнение о работе городского электротранспорта. Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, в КП "Одесгорэлектротранс" заработал информационный центр, который будет обрабатывать сообщения горожан.

"Мы ставим перед собой цель оказания максимально качественной услуги, а это подразумевает не только обновление подвижного состава, но и улучшение сервиса. Поэтому обратная связь с нашими пассажирами очень важна", — отметил директор предприятия Дмитрий Жеман. 

Операторы колл-центра будут отвечать на звонки пассажиров с 09:00 до 20:00. Запросы, которые получат в нерабочее время, обещают записывать на автоответчик, чтобы затем отреагировать на них. Телефон горячей линии: 7-886-886.

Напомним, на веб-ресурсе электронных услуг Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра стала доступной услуга по оформлению справки о наличии земель и распределении их по собственникам и землепользователям.

Как сообщалось, в Украине доступны более 100 электронных услуг.

Тем временем, "Сегодня" понаблюдали за работой операторов контакт-центра.


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Тег услуги, горячая линия, колл-центр, информационный центр

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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