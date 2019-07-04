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У одесской маршрутки на ходу отвалилось колесо: появилось видео

4 июля, 19:20

ДТП произошло на 7-й станции Большого Фонтана

Вечером 3 июня на 7-й станции Большого Фонтана в Одессе у маршрутки №168 во время движения отвалилось левое заднее колесо. Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе КУ "Центр 077".

Лишившись заднего колеса, водитель маршрутного такси был вынужден попросить пассажиров покинуть салон. Лишь счастливая случайность уберегла участников ДТП от тяжелых последствий.

Ранее в Киеве произошло очередное ДТП с маршруткой. Так, на перекрестке Сергиенко и Карельского переулка в Днепровском районе у маршрутки на ходу отвалилось переднее колесо.

Напомним, в Житомире 17 апреля у маршрутки на ходу оторвалось два колеса. Одно из колес, оторвавшись, врезалось в лобовое стекло легкового автомобиля Mazda. 

Также мы писали, что под Харьковом у электрички оторвало колесо. Пассажиры междугороднего поезда Харьков-Золочев пережили настоящий кошмар, когда на полном ходу из-под пола в вагон влетело колесо. Оно ударилось о потолок и упало рядом. По словам очевидцев, за несколько минут до происшествия рядом с местом падения тяжелого металлического диска сидел человек, но он пересел на другое место.

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Тег маршрутка, водитель, колесо

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