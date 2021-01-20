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Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Одесской области пытался покончить с собой

20 января, 10:47

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Николая Тарасова обвиняют в четырех преступлениях

В Раздельнянском районном суде Одесской области сегодня, 20 января, должны объявить приговор подозреваемому в жестоком убийстве 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Диана Федотова, 23-летний Николай Тарасов пытался покончить с жизнью в зале суда.

Он достал лезвие и едва не перерезал себе горло. Убийца сказал, что "сегодня он умрет и поставит точку, а не суд". Но умереть не получилось — полиция попытку суицида предотвратила.

Заседание прервано, подсудимого увезли в больницу. Адвокаты потерпевших считают это затягиванием рассмотрения дела.

Видео: Думская

Парня обвиняют в четырех преступлениях: похищение, попытка изнасилования, умышленное убийство и надруга над телом.

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Фото: Диана Федотова, "Сегодня"

Фото: Диана Федотова, "Сегодня"

Родственники Дарьи рассказали, что на заседаниях Тарасов рассказал, что в уничтожении улик ему помогали родители. Мать замывала следы крови, отец выкинул тело в выгребную яму.

Напомним, жуткое убийство в Ивановке Одесской области произошло год назад. Тело пропавшей Даши Лукьяненко было найдено после напряженных поисков 19 июля 2019. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Одесса суд убийство девочка
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