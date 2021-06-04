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Убийство 11-летней Даши Лукьяненко. Тарасов получил 15 лет тюрьмы вместо пожизненного

4 июня, 13:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Суд отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры и родственников убитой – подробности дела

Одесской апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции для обвиняемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Николай Тарасов проведет в тюрьме 15 лет.

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Об этом пишет "Радио Свобода".

Прокуратура Одесской области обжаловала приговор первой инстанции и просила суд дать парню пожизненное заключение. Заседание проходило в закрытом режиме.

Апелляционную жалобу также подавали родственники убитой девочки. Они просили дополнить приговор обвинением в надругательстве над телом, но суд отказал.

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"Суд подробно изучил материалы дела, выслушал апелляционные жалобы, выступил адвокат Тарасова. Затем судьи отказали в удовлетворении обоих апелляционных жалоб. В части меры наказания, 15 лет, мы соглашаемся, но о надругательстве над телом все еще не соглашаемся. Будем ли мы подавать кассацию будет понятно после решения семьи", — рассказал адвокат родственников Даши Рубен Степанян.

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Напомним, жуткое убийство в Ивановке Одесской области произошло в 2019 году. Тело пропавшей Даши Лукьяненко было найдено после напряженных поисков 19 июля. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка.

Примечательно, что позже, в декабре 2019 года, во время рассмотрения дела по существу в Раздельнянском районном суде Николай Тарасов заявил, что своей вины не признает и что это полицейские силой заставили его сознаться в убийстве.

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