Убийство 12-летней Даши Лукьяненко: подозреваемого оставили под стражей

Фото: Michael Shtekel, Twitter

Реклама

Суд оставил под стражей без возможности внесения залога подозреваемого в убийстве 12-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова. Об этом сообщил в Twitter журналист Михаил Штекель.

Отметим, что во время заседания Тарасов никак не комментировал свой вчерашний отказ от признания в убийстве ребенка.

Напомним, 10 декабря во время рассмотрения дела по существу в Раздельнянском районном суде Николай Тарасов заявил, что своей вины он не признает и что это полицейские силой заставили его сознаться в убийстве.

"Я ее не убивал. Полицейские заставили меня взять вину. Они меня били. Сколько раз они обыскивали наш дом и только спустя неделю нашли ее в яме. Они говорят, что я перепрятал тело. Но я этого не делал", – сказал подозреваемый Николай Тарасов.

Видео: Думская

Как сообщалось, тело пропавшей Даши Лукьяненко было найдено после напряженных поисков 19 июля. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram