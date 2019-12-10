Убийство 12-летней Даши Лукьяненко: подозреваемый изменил показания в суде

В Раздельнянском районном суде начали рассматривать по существу дело подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко. Николай Тарасов заявил, что своей вины он не признает и что это полицейские силой заставили его сознаться в убийстве. Об этом сообщает Украинская Служба Информации.
"Я ее не убивал. Полицейские заставили меня взять вину. Они меня били. Сколько раз они обыскивали наш дом и только спустя неделю нашли ее в яме. Они говорят, что я перепрятал тело. Но я этого не делал", – сказал подозреваемый Николай Тарасов.
Адвокат Тарасова на заседание не явился, поэтому коллегия судей приняла решение перенести заседание.
Срок содержания подозреваемого под стражей заканчивается 20 декабря.
Как сообщалось, тело пропавшей Даши Лукьяненко было найдено после напряженных поисков 19 июля. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.
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