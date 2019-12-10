Убийство 12-летней Даши Лукьяненко: подозреваемый изменил показания в суде

В Раздельнянском районном суде начали рассматривать по существу дело подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко. Николай Тарасов заявил, что своей вины он не признает и что это полицейские силой заставили его сознаться в убийстве. Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

"Я ее не убивал. Полицейские заставили меня взять вину. Они меня били. Сколько раз они обыскивали наш дом и только спустя неделю нашли ее в яме. Они говорят, что я перепрятал тело. Но я этого не делал", – сказал подозреваемый Николай Тарасов.

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Адвокат Тарасова на заседание не явился, поэтому коллегия судей приняла решение перенести заседание.

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Срок содержания подозреваемого под стражей заканчивается 20 декабря.

Как сообщалось, тело пропавшей Даши Лукьяненко было найдено после напряженных поисков 19 июля. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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