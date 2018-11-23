Убийство 9-летней девочки в Одесской области: подозреваемого задержали

Подозреваемый в зверском убийстве жил в одном доме с семьей погибшей девочки

В Одесской области полиция по горячим следам задержала мужчину, который мог быть причастен к убийству девятилетней девочки в Белгород-Днестровском районе. Об этом "Сегодня" сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровского отдела полиции.

Как стало известно, мужчина проживал в одном доме с семьей погибшей девочки, но не приходился ей родственником. Его задержали в том же населенном пункте, где и произошло преступление.

"На данный момент он задержан, его будут уведомлять о подозрении. Он находится в райотделе и с ним работает следователь", – сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Наталья Заремба.

У полиции есть трое суток на то, чтобы собрать доказательную базу и уведомить задержанного о подозрении в совершении преступления, после чего суд будет избирать ему меру пресечения.

В райотделе полиции нам рассказали, что меру пресечения задержанному мужчине могут избрать уже к вечеру 23 ноября, но только в случае, если перед этим его уведомят о подозрении и он даст признательные показания. В противном случае меру пресечения изберут утром 26 ноября.

Также о задержании подозреваемого сообщил и первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

Кроме того, он выложил и фотографию задержанного по подозрении в совершении зверского преступления.

Напомним, ранее под Харьковом было совершено жестокое убийство 15-летней школьницы Алисы Онищук. Тело подростка было найдено в лесу, недалеко от железнодорожной станции у поселка Покотиловка.

В полиции открыли уголовное производство по статьям Уголовного кодекса об убийстве, изнасиловании и разбое. Также был опубликован фоторобот подозреваемого и его приметы.