Убийство 9-летней девочки в Одесской области: подозреваемого задержали

Вчера, 16:50

Подозреваемый в зверском убийстве жил в одном доме с семьей погибшей девочки

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Одесской области полиция по горячим следам задержала мужчину, который мог быть причастен к убийству девятилетней девочки в Белгород-Днестровском районе. Об этом "Сегодня" сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровского отдела полиции.

Как стало известно, мужчина проживал в одном доме с семьей погибшей девочки, но не приходился ей родственником. Его задержали в том же населенном пункте, где и произошло преступление.

"На данный момент он задержан, его будут уведомлять о подозрении. Он находится в райотделе и с ним работает следователь", – сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Наталья Заремба.

У полиции есть трое суток на то, чтобы собрать доказательную базу и уведомить задержанного о подозрении в совершении преступления, после чего суд будет избирать ему меру пресечения.

В райотделе полиции нам рассказали, что меру пресечения задержанному мужчине могут избрать уже к вечеру 23 ноября, но только в случае, если перед этим его уведомят о подозрении и он даст признательные показания. В противном случае меру пресечения изберут утром 26 ноября. 

Также о задержании подозреваемого сообщил и первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

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Кроме того, он выложил и фотографию задержанного по подозрении в совершении зверского преступления.

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Напомним, ранее под Харьковом было совершено жестокое убийство 15-летней школьницы Алисы Онищук. Тело подростка было найдено в лесу, недалеко от железнодорожной станции у поселка Покотиловка.

В полиции открыли уголовное производство по статьям Уголовного кодекса об убийстве, изнасиловании и разбое. Также был опубликован фоторобот подозреваемого и его приметы.
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Автор:

Дана Митанова

Источник:

"Сегодня"

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