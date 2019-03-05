Убийство бабушки и внука под Одессой: появились подробности про 100 тысяч гривен
Следствие установило, что мотивом двойного убийства стала крупная сумма на банковской карте бабушки
Мотивом двойного убийства в одном из сел Лиманского района Одесской области стала крупная сумма – 100 тысяч гривен на банковской карте одной из жертв.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, злоумышленник убил 80-летнюю бабушку и ее 28-летнего внука выстрелами в голову, а потом скрылся, прихватив банковскую карту и телефон.
Подозреваемый был оперативно задержан на протяжении нескольких часов после преступления. Оказалось, что он был знаком с погибшим внуком, от которого и узнал о деньгах, которые женщина хранила на своей карточке.
После задержания у мужчины нашли пистолет, мобильный телефон убитой, ее банковскую карту и часть денег, которые он обналичил. При этом часть суммы мужчина успел потратить. Вещественные доказательства были направлены на экспертизу.
Напомним, ранее журналисты "Сегодня" сообщали, что 2 марта в пригороде Одессы задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука . Как рассказал глава областного управления Нацполиции Дмитрий Головин, злоумышленник "двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал жизнь ее и жизнь ее внука".
Ранее сообщалось, что в Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала собственная 24-летняя мать.
Кроме того, в Одессе на протяжении 1 марта произошло два дерзких разбойных нападения – вечером неизвестные в центре города напали на профессора университета, а ночью проникли в дом 90-летнего мужчины и пытали его, выясняя, где тот прячет деньги.
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