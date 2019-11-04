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Убийство девочки под Одессой: стали известны новые подробности

4 ноября, 11:59

Погибшая девочка и подозреваемый учились в одной школе

Источник: Нициональная полиция

Источник: Нициональная полиция / Фото: Нацполиция

Убитая в пригороде Одессы 14-летняя девочка и задержанный 15-летний подросток, с которым жертву видели в последний раз, учились в одной школе. Об этом говорилось на совещании в мэрии города.

Как оказалось, погибла ученица одесской школы №71. По словам замдиректора департамента образования и науки Одесского городского совета Оксана Скебало, погибшая – из благополучной семьи.

"Девочка не состояла на учете, она была адекватная. Ситуация будет изучаться – сегодня специалисты выедут в школу и проверят, какая работа проводилась психологом, и проанализируют ситуацию в классе", – сказала Скебало.

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов поручил всем профильным подразделениям городского совета провести соответствующие проверки и продумать возможные превентивные меры.

"Насколько я понимаю, этот 9-классник (задержанный подозреваемый – Ред.), из этой же школы", – подчеркнул градоначальник.

Напомним, 3 ноября в лесополосе, на территории Лиманского отдела Одесской области была обнаружена убитой 14-летняя девочка, об исчезновении которой накануне заявила ее мать.

Было установлено, что школьница – жительница Суворовского района Одессы, 2 ноября вместе с друзьями отдыхала за пределами города, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании.

Не дождавшись их возвращения, остальные подростки разъехались по домам. Позднее полиция сообщила о задержании 15-летнего подростка, с которым ушла девочка. По факту убийства было открыто уголовное производство.

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Одесса школа убийство школьница труханов

Источник: УНИАН

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