В Одесской области мужчина убил соседку, чтобы не отдавать долг

В Одесской области полиция задержала подозреваемого в убийстве и сожжении женщины у курортного поселка Сергеевка Белгород-Днестровского района. Об этом сообщили в ГУНП области.

Экспертиза уже подтвердила личность убитой: ею оказалась 50-летняя местная Инна Бешляги пропавшая 27 июля.

В жестоком убийстве женщины подозревают ее соседа. По данным представителя главка, мужина был должником потерпевшей. Сумма долга составляла порядка 14 тысячи гривен за ущерб, причиненный в результате затопления им квартиры погибшей. По предварительным данным, когда Бешляга пришла за долгом, мужчина ударил ее по голове, тело вывез за пределы населенного пункта и поджег, чтобы скрыть следы преступления.

По факту убийства полиция открыла головное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 31 июля в Одесской области, в лесополосе возле курортного поселка Сергеевка нашли обгоревшее тело женщины.

Не так давно в городе Болград Одесской области мужчину забили до смерти и подожгли. Злоумышленники пытались сжечь тело жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Причиной убийства стала женщина, из-за которой произошел конфликт.