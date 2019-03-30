Убийство и жестокие пытки: в Одессе нашли тело владельца антикварных салонов

Пожилого мужчину перед смертью подвергли жестоким пыткам

В Одессе произошло жестокое убийство. Фото: Нацполиция

Убийство и жестокие пытки: в Одессе нашли тело владельца антикварных салонов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f56/865/5c9f568657486.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f56/865/5c9f568657486.jpg 2019-03-30T13:52:00+02:00 Одесса Пожилого мужчину перед смертью подвергли жестоким пыткам

Под Одессой, в элитном поселке "Сосновый берег" в ночь на 30 марта было совершено убийство пожилого мужчины – погиб 62-летний хозяин дома, совладелец сети антикварных салонов.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, на месте трагедии работают судебные эксперты, криминалисты, кинологи со служебными собаками, следователи и оперативники, а также глава одесской полиции Дмитрий Головин.

Также сообщается, что злоумышленники вынесли из дома большое количество ценных вещей. Тело утром обнаружила домработница, которая и вызвала полицию.

Между тем, как сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники в полиции, бандиты забрались в дом, где жила семья владельцев салона антиквариата, и подвергли пыткам хозяина, а после этого убили его.

Жена погибшего, которая является владелицей салонов антиквариата, в это время была в отъезде. Дом расположен поодаль от других зданий. Злоумышленники зашли в него, повредив кабель сигнализации.

Напомним, ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.

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