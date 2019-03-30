Убийство и жестокие пытки: в Одессе нашли тело владельца антикварных салонов
Пожилого мужчину перед смертью подвергли жестоким пыткам
Под Одессой, в элитном поселке "Сосновый берег" в ночь на 30 марта было совершено убийство пожилого мужчины – погиб 62-летний хозяин дома, совладелец сети антикварных салонов.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, на месте трагедии работают судебные эксперты, криминалисты, кинологи со служебными собаками, следователи и оперативники, а также глава одесской полиции Дмитрий Головин.
Также сообщается, что злоумышленники вынесли из дома большое количество ценных вещей. Тело утром обнаружила домработница, которая и вызвала полицию.
Между тем, как сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники в полиции, бандиты забрались в дом, где жила семья владельцев салона антиквариата, и подвергли пыткам хозяина, а после этого убили его.
Жена погибшего, которая является владелицей салонов антиквариата, в это время была в отъезде. Дом расположен поодаль от других зданий. Злоумышленники зашли в него, повредив кабель сигнализации.
Напомним, ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.
Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.
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