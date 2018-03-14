Убийство из ревности в Одесской области: друг забил приятеля камнем и выбросил в реку

Сегодня, 16:24

Тело приятеля, завернутое в ковер, и его велосипед убийца погрузил на садовую тачку и вывез за село

Фото: полиция
Фото: полиция

В Одесской области полицейские раскрыли жестокое убийство мужчины, которого искали с декабря прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Жительница Ивановского района обратилась в полицию с заявлением о том, что в декабре 2017 года ее 30-летний племянник ушел из дома и пропал. Во время поиска правоохранители нашли его завернутым в ковер в реке под мостом возле села Севериновка.

В совершении этого преступления признался 27-летний товарищ погибшего. Он сознался, что в тот день друг приехал к нему в гости на велосипеде.

Во время застолья хозяин дома приревновал сожительницу к гостю. В ходе ссоры хозяин дома несколько раз ударил гостя камнем по голове. Безжизненное тело парень завернул в ковер, положил его и велосипед пострадавшего на садовую тачку, вывез за село и выбросил в реку. Поскольку водоем зарос камышом, тело долгое время оставалось незамеченным.

Продолжается досудебное следствие по уголовному производству, открытому в по признакам ч.1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство). Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, под Киевом парень до смерти забил женщину, посчитав ее ведьмой.

Также мы писали о жутком двойном убийстве в Павлограде Днепропетровской области, которое устроил  школьник.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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