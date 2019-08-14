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Убийство пенсионерки в Одессе: копы задержали подозреваемого-иностранца

Сегодня, 13:41

Гражданин одной из стран Закавказья имеет немалый криминальный опыт

В Одессе задержали иностранца по подозрению в совершении убийства Видео: Нацполиция

В Одессе сотрудники полициипо подозрению в совершении убийства пожилой женщины задержали гражданина одной из стран Закавказья.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, тело 84-летней женщины со следами насильственной смерти обнаружил квартирант, арендовавший у нее жилье.

"В ходе оперативно-розыскных действий полицейские установили, что к убийству причастен частый гость потерпевшей – ранее судимый за тяжкие преступления 52-летний уроженец одной из стран Закавказья. Мужчина выполнял ремонтные работы в квартире, расположенной этажом выше, и, по приглашению пенсионерки, с которой познакомился на лестничной площадке, приходил к ней обедать", – отметили копы.

Во время одного из таких визитов гость нанес хозяйке телесные повреждения, несовместимые с жизнью, после чего забрал два мобильных телефона и отправился к себе. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Задержали злоумышленника по месту проживания. Там обнаружили и один из гаджетов убитой. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "умышленное убийство" и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей", – подчеркнули в полиции.

Ранее сообщалось о жуткой семейной трагедии в Коростене Житомирской области, где мужчина убил жену и покончил жизнь самоубийством.

Также недавно на столичных Теремках произошло жестокое убийство 18-летней девушки . В преступлении подозревается ее ровесник, которого задержали в Полтаве. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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Одесса убийство убийца иностранец

Источник: Нацполиция

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