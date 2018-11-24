Убийство ребенка в Одесской области: подозреваемый оказался иностранцем

В полиции отметили, что подозреваемый был квартирантом семьи погибшей, которая жила у своих родственников в селе Казацкое

В Одесской области арестован подозреваемый в изнасиловании и убийстве малолетней девочки, обнаруженной сегодня мертвой в заброшенном доме села Казацкое Белгород-Днестровского района.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству Белгород-Днестровской местной прокуратуры взят под стражу подозреваемый без права внесения залога.

"Назначены необходимые экспертизы для проверки факта изнасилования ребенка", – сообщили в прокуратуре.

В Главном управлении Нацполиции в области отметили, что подозреваемый был квартирантом семьи погибшей, которая жила у своих родственников в селе Казацкое.

"Злоумышленник – 28-летний гражданин соседнего государства, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности и пока временно проживал с родственниками девочки. Сначала мужчина не признавал своей вины и всячески пытался избежать ответственности. Однако доказательства, собранные правоохранителями, оказались убедительными, и злоумышленник заговорил", – заявили в полиции.

Подозреваемый рассказал, что накануне они с хозяевами дома выпивали. Все это время ребенок был дома.

"Ночью, когда все уже спали, девочка проснулась и хотела пойти в туалет. Здесь он ее и встретил... По словам мужчины, чтобы жертва не сопротивлялась, он сначала придушил ее, после чего отнес в заброшенный дом по соседству и изнасиловал. Оставив раздетую девочку на полу, он пошел спать", – сообщили в полиции.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. С ним проводятся неотложные следственные действия. По указанным фактам начато уголовное производство по статьям 152 ч.4 (изнасилование), 153 ч.3 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и 115 ч.2 п.п.2,9,10 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, сегодня в заброшенном доме в одном из сел Белгоорд-Днестровского района Одесской области обнаружена убитая девочка, 2009 года рождения. По некоторым данным, задержанный – житель Молдовы, который на родине находится в розыске.