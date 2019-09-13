Убийство в Одесской области — полиция задержала женщину, которая лишила жизни мать

Обидевшись, дочь ударила пожилую женщину сначала камнем, а затем кувалдой

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области полиция задержала женщина, которая убила свою пожилую мать кувалдой.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

ЧП случилось в городе Беляевка.

О смерти 68-летней жительницы Беляевки в полицию сообщили врачи медицинского учреждения, куда госпитализировали пострадавшую.

Предварительно установлено, что пенсионерку убила ее 37-летняя дочь.

"Обидевшись на замечание, злоумышленница ударила старушку по голове кувалдой и ушла. Правонарушительницу полицейские разыскали в городе Теплодар Одесской области", – сообщили в главке.

По словам подозреваемой, мать отчитала ее за ювелирные украшения, которые молодая женщина продала. Обидевшись, дочь дождалась подходящего момента, ударила пожилую женщину сначала камнем, а затем кувалдой и, оставив на земле, ушла.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сегодня суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ей сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В рамках производства будет назначен ряд экспертиз, среди которых — судебно-психиатрическая. Если женщину признают вменяемой, ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, недавно во Львове отец жестоко убил родного сына.

Ранее на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

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