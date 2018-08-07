Убийство военного под Одессой: обвиняемого приговорили к четырем годам тюрьмы

Сегодня, 12:59

Мужчина не признал свою вину, но все равно получил срок

Автор фото: Александр Яремчук, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Одесской области суд приговорил Владимира Злого, обвиняемого в убийстве матроса Военно-морских сил ВС Украины Арслана Шейхова, к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

42-летнего мужчину признали виновным в непредумышленном убийстве. Сам обвиняемый свою вину не признал. 

"При этом судом дана надлежащая правовая оценка собранным во время досудебного расследования доказательствам, а именно показаниям потерпевшей, свидетелей, допрошенным в судебном заседании, выводам экспертиз, а также другим собранным доказательствам", – добавили в пресс-службе.

Напомним, поздним вечером 13 августа 2017 года в Одесской области нашли мертвым военнослужащего ВМС ВСУ Арслана ШейховаТело военнослужащего нашел у ворот своего дома местный врач села Егоровка, матрос погиб в день своего рождения.                       

Позже командование ВМС заявило, что держит на контроле расследование гибели матроса и "рассчитывает на объективные и беспристрастные следственные действия".
суд, убийство, приговор, тюрьма, одесская область, матрос, военнослужащий

Вы сейчас просматриваете новость "Убийство военного под Одессой: обвиняемого приговорили к четырем годам тюрьмы". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: sprotyv.info

На Донбассе солдат застрелил сослуживца

Вчера, 11:59

Пуля попала мужчине в голову, он скончался на месте инцидента

Донбасс

фото из открытых источников

В Луганской области забили до смерти приехавшего к родителям участника ООС

Вчера, 01:02

Полицейские задержали трех подозреваемых
Загрузка...

Запорожье

Фото: pixabay.com

Все четверо подозреваемых в убийстве ветерана АТО в Бердянске арестованы на два месяца

3 Августа, 23:57

Всего по подозрению в нападении на Олешко были задержаны пять человек

Запорожье

фото: скриншот видео

В бердянском суде озвучили основную версию убийства "Сармата"

3 Августа, 21:19

Суд Бердянска арестовал четырех подозреваемых  
Загрузка...