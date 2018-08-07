Убийство военного под Одессой: обвиняемого приговорили к четырем годам тюрьмы

Мужчина не признал свою вину, но все равно получил срок

В Одесской области суд приговорил Владимира Злого, обвиняемого в убийстве матроса Военно-морских сил ВС Украины Арслана Шейхова, к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

42-летнего мужчину признали виновным в непредумышленном убийстве. Сам обвиняемый свою вину не признал.

"При этом судом дана надлежащая правовая оценка собранным во время досудебного расследования доказательствам, а именно показаниям потерпевшей, свидетелей, допрошенным в судебном заседании, выводам экспертиз, а также другим собранным доказательствам", – добавили в пресс-службе.

Напомним, поздним вечером 13 августа 2017 года в Одесской области нашли мертвым военнослужащего ВМС ВСУ Арслана Шейхова. Тело военнослужащего нашел у ворот своего дома местный врач села Егоровка, матрос погиб в день своего рождения.

Позже командование ВМС заявило, что держит на контроле расследование гибели матроса и "рассчитывает на объективные и беспристрастные следственные действия".



