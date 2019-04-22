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Учения Си Бриз-2019 : Украина завершает подготовку

Сегодня, 22:45

В конференции, кроме Украины, принимают участие 14 стран-партнеров Альянса

Фото: dpsu.gov.ua

В Одессе началась заключительная конференция по планированию украинского-американских учений "Си Бриз-2019".

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Целью мероприятия является окончательное согласование плана проведения маневров, формата участия стран-участниц и рекогносцировка мест проведения. Как предполагается, международные учения состоятся в северо-западной части Черного моря, в Николаевской и Одесской областях.

В конференции, кроме Украины, принимают участие 14 стран-партнеров Альянса. Также к планированию присоединились представители ВМС ВС Украины, других видов ВС Украины и силовых структур.

"Главным преимуществом нынешних учений будет масштабность и уникальный формат проведения маневров, ведь военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи по стандартам НАТО, где только это возможно – на море, суше, в воздухе и под водой, – рассказал первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. – Всего планируется привлечь около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты разных стран ".

По словам руководства учений, нынешние украинские-американские маневры серии "Си Бриз", как всегда будут многофункциональными и очень полезными для участников.

Ранее президент Петр Порошенко заявил о планах увеличить контингент участников учений Sea Breeze-2019.

Также сообщалось, что во время совместных учений Украины и США Sea Breeze 2019 украинские пограничники задействуют девять кораблей и катеров морской охраны, два самолета и вертолеты. 

О том, как учения проходили в минувшем году, смотрите видео: 

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Тег Одесса, конференция, учения, Си-Бриз, Sea Breeze

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