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Одесская полиция открыла уголовное производство из-за протеста

26 сентября, 11:20

Мария Дмитренко

Участников пикета могут наказать за блокирование движения

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pexels

Одесская полиция открыла уголовное производство по факту перекрытия пикетчиками одной из улиц в Киевском районе. Напомним, люди заблокировали движение, протестуя против стройки на территории бывшего детсада.

Во время акции автомобиль протаранил протестующих, а среди пострадавших оказался полицейский. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий".

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По наблюдениям журналистов "Сегодня", это – едва ли не первый случай в работе новой полиции в городе, когда против тех, кто перекрывал улицу, начали производство.

Ранее мы сообщали о том, как суд в Ровно признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу виновной в административном правонарушении – девушка вместе с товарищем в центре города держали плакаты, на одном из которых, в частности, была надпись "импичмент президенту".

Полиция пригласила демонстрантов в участок и составила протокол за неуведомление соответствующих органов при проведении митингов и демонстраций. Также протокол составили и на мать несовершеннолетней.

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Одесса протест уголовное производство

Источник: Сегодня

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