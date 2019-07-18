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Угроза убийством: в Одессе неизвестные прикрепили к машине "взрывчатку"

18 июля, 12:43

Посетителю гостиницы подложили муляж бомбы

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Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Возле одной из гостиниц Одессы на припаркованном автомобиле, принадлежащем посетителю, заметили подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

На место происшествия прибыли наряды полиции, специалисты-взрывотехники и работники службы по чрезвычайным ситуациям.

Полицейские установили, что обнаруженный предмет, прикрепленный к одной из частей кузова авто, оказался муляжом взрывного устройства.

Следователи квалифицировали инцидент как угрозу убийством и открыли уголовное производство. Сейчас копы устанавливают причастных лиц, продолжается следствие.

Напомним, не так давно в Днепре полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая торговала гранатами Ф-1 прямо в подземном переходе. Кроме того, в квартире задержанной обнаружили более серьезное оружие – два гранатомета РПГ-26. 

Также мы писали о том, как в Харькове 62-летний пенсионер хранил дома и продавал оружие. Во время обыска у него изъяли огромный арсенал.


В частности, было найдено ружье-трехлинейка, нарезную винтовку, 18 гранат, 16 единиц кумулятивных ручных гранат, мину, корпуса гранат, промежуточный детонатор, 5 корпусов с взрывчатым веществом калибром 50 мм, бездымный порох общим весом 2 кг, один килограмм тротила, 20 имитационных запалов, 380 патронов различных калибров и 17 запчастей к оружию.

Также мы писали о том, как в Киеве был задержан мужчина, который продавал любое вооружение "на заказ". 

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Тег Одесса, убийство, взрывчатка, минирование, угроза

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АВТОР:

Юлия Те

Источник:

Сегодня

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