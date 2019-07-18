Угроза убийством: в Одессе неизвестные прикрепили к машине "взрывчатку"
Посетителю гостиницы подложили муляж бомбы
Возле одной из гостиниц Одессы на припаркованном автомобиле, принадлежащем посетителю, заметили подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.
На место происшествия прибыли наряды полиции, специалисты-взрывотехники и работники службы по чрезвычайным ситуациям.
Полицейские установили, что обнаруженный предмет, прикрепленный к одной из частей кузова авто, оказался муляжом взрывного устройства.
Следователи квалифицировали инцидент как угрозу убийством и открыли уголовное производство. Сейчас копы устанавливают причастных лиц, продолжается следствие.
Напомним, не так давно в Днепре полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая торговала гранатами Ф-1 прямо в подземном переходе. Кроме того, в квартире задержанной обнаружили более серьезное оружие – два гранатомета РПГ-26.
Также мы писали о том, как в Харькове 62-летний пенсионер хранил дома и продавал оружие. Во время обыска у него изъяли огромный арсенал.
В частности, было найдено ружье-трехлинейка, нарезную винтовку, 18 гранат, 16 единиц кумулятивных ручных гранат, мину, корпуса гранат, промежуточный детонатор, 5 корпусов с взрывчатым веществом калибром 50 мм, бездымный порох общим весом 2 кг, один килограмм тротила, 20 имитационных запалов, 380 патронов различных калибров и 17 запчастей к оружию.
Также мы писали о том, как в Киеве был задержан мужчина, который продавал любое вооружение "на заказ".
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