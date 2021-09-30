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Угрожал гранатой: стрелка в Одесской области обезвредили (видео)

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
30 сентября, 13:01
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На месте происшествия было руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназовцы
Стрелка в селе Одесской области обезвредили. Коллаж: "Сегодня"
Стрелка в селе Одесской области обезвредили. Коллаж: "Сегодня"

Правоохранители обезвредили мужчину, устроившего стрельбу в одном из населенных пунктов Одесской области. На месте инцидента сейчас работают взрывотехники.

Об этом сообщили в областной полиции.

"О стрельбе на улице села полицейских известили местные жители. После чего на место происшествия отправились участковые офицеры, которые в то время отрабатывали владельцев оружия в соседнем населенном пункте",– говорится в сообщении.

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Установлено, что стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил местный житель. Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей, в результате чего силовики открыли огонь в ответ.

После чего мужчина зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев, а затем снова вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми.

"Чтобы предотвратить опасность, которая угрожала людям, работники полиции обезвредили злоумышленника", – говорится в сообщении.

Спецоперация "Гром"

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Напомним, что в одном из населенных пунктов Подольского района Одесской области мужчина устроил стрельбу из ружья прямо на улице. Туда уже выехал спецназ, введена спецоперация "Гром".

"Введена полицейская спецоперация "Гром". На месте работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, также туда выехало руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназовцы",– говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленника пытаются задержать. По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.

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