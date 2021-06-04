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Угрожал и требовал деньги: в Одессе известного активиста задержали за вымогательство

4 июня, 11:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Одиозный активист обещал за круглую сумму крышевать бизнес женщины – полиция выясняет все подробности дела

В Одесской области правоохранители задержали главу общественной организации за вымогательство денег у предпринимателей.

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Об этом сообщили в МВД.

Отмечается, что 44-летний мужчина прикрывался общественной деятельностью и требовал у женщины ежемесячную плату – 80 000 гривен. За это он обещал так называемое крышевание бизнеса.

/ Фото: Нацполиция

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Когда женщина не соглашалась, он угрожал физической расправой и уничтожением имущества. Пострадавшая сразу обратилась в полицию.

3 июня полицейские и спецназовцы задержали нарушителя, когда тот получил вторую часть денег от женщины. В МВД отметили, что вымогатель уже не раз имел проблемы с законом за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении полицейских.

/ Фото: Нацполиция

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За совершенное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Как пишет Telegram-канал "Одесса Сейчас", подозреваемый – лидера организации "Автомайдан Одесса" и владелец частной охранной фирмы "Варта міста" Евгений Резвушкин.

Евгений также фигурирует в деле о разграблении царского скифского кургана в селе Скобелево Казанковского района Николаевской области.

Евгений Резвушкин

Евгений Резвушкин / Фото: Думская

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Сейчас он находится в изоляторе. Меру пресечения ему будет избирать Беляевский районный суд.

Напомним, в Киеве четверо мужчин требовали от женщины уплату несуществующего долга, а когда она отказалась, похитили ее.

Кроме того, в Одессе спецназ задержал вымогателей.

Также смотрите в сюжете, как задержали банду похитителей в Одесской области:

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