Угрожал ножом: в Одессе иностранец избил и ограбил прохожего

Копы задержали преступника в нескольких кварталах от места преступления

Фото: Pixabay

В Одессе полицейские задержали иностранца, который ночью ограбил и избил прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Нападающий избил прохожего и, пригрозив ножом, отобрал у него мобильный телефон. Жертвой разбойника стал 46-летний житель Волынской области – он сразу обратился за помощью к копам.

Полицейские задержали преступника с поличным в нескольких кварталах от места преступления. Он оказался 30-летним гражданином одной из стран Южного Кавказа.

"Сейчас следователи Приморского отдела полиции объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Продолжается следствие", - рассказали в полиции.

Отметим, что это уже не первый подобный случай в Одессе. Не так давно по подозрению в совершении разбойного нападения в городе задержали гражданина Северной Африки.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Угрожал ножом: в Одессе иностранец избил и ограбил прохожего". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"