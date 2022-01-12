Угрожали ножом: в Одесской области подростки напали на учительницу (фото)

Несовершеннолетние хорошо знали женщину – в прошлом были ее учениками, а теперь парням грозит тюрьма

Злоумышленники разбили стекло на дверях и вошли в дом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области двое подростков и иностранец напали на 64-летнюю учительницу. Женщина позвонила в полицию и правоохранители нашли злоумышленников.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

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Детали нападения

В одном из сел Татарбунарской общины злоумышленники в масках проникли в дом учительницы. Они разбили стекло двери и напали на хозяйку с ножом, угрожая ей. Женщину ударили и забрали у нее деньги и золотую цепочку.

Потом 64-летняя женщина позвонила в полицию.

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Потом правоохранители нашли злоумышленников.

Выяснилось, что подельники – братья в возрасте 16-ти и 17-ти лет и 29-летний уроженец одной из стран Центральной Азии.

Они хорошо знали женщину – несовершеннолетние в прошлом были ее учениками, а иностранец имеет с ней общих знакомых.

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Наказание

Несовершеннолетние уже достигли возраста, с которого предусмотрена уголовная ответственность за разбой. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Что делать, если на вас нападают

Концентрация и внимание – главное в таких случаях, уверяет тренер по самообороне Владимир Кучма. Чаще всего свою жертву воры хватают за лицо и уже потом пытаются что-то отобрать. Поэтому стоит быть настороже.

"Важно понимать, что после любого встречного движения может пойти усиленная агрессия и мы нивелируем это самым простым методом – ударом в пах. И отсюда убегаем", – сказал он.

Если же вам угрожают оружием, лезть в стычки не стоит. Лучше отдать все, что от вас требуют.

"Если у вас нету понимания ситуации в целом и хорошо отработанных навыков, то это больше риск, чем польза. Деньги, телефон, сумочка – ничто из этого не стоит ни вашего здоровья, ни вашей жизни", – добавил он.

Чтобы избежать опасных ситуаций, не заходите вечером в темные дворы и переулки. Идите по людным, хорошо освещенным улицам.

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