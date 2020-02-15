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"Украина – иностранная компания": на границе задержали неадекватного "гражданина СССР"

15 февраля, 12:33

Мужчина вел антиукраинскую риторику и пропагандировал коммунизм

/ Фото: ГПСУ

Вчера в Одесской области пограничники задержали провокатора. Гражданин Молдовы говорил, что является гражданином СССР и демонстративно не признает Украину и ее власть. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Кучурган" Белгород-Днестровского пограничного отряда. Мужчина, который прибыл в Украину, был агрессивным, вел антиукраинскую риторику с пропагандой коммунизма. Украинских пограничников он обвинял в госизмене по бывшему законодательству СССР и призвал переходить на сторону "советского союза". Также нарушитель нецензурно ругался и пытался вести видеосъемку на мобильный телефон.

"Украина – это иностранная компания, а УССР – это государство", – сказал нарушитель.

Стоит отметить, что этот гражданин уже не первый раз нарушает украинское законодательство.

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"В прошлом году, 30 декабря, он въезжал в Украину на автомобиле BMW с просоветской атрибутикой вместо номерных знаков и многочисленными наклейками соответствующей тематики. То есть, нарушил требования законодательства, что управлял автомобилем без номерных знаков и по пропагандировал тоталитарный коммунистический режим. Тогда автомобиль изъяли и передали в полицию, а нарушителя вернули в Молдову", – пишут пограничники.

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Фото: dotp.dn.ua

На этот раз иностранца задержали. На него составили админпротоколы за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда и нарушение режима в пункте пропуска. Ему запретили въезд в Украину на 3 года.

Напомним, в Винницкой и Одесской областях пограничники не пропустили иностранцев с георгиевскими лентами.

Ранее мы писали, что на пункте пропуска в Международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского пограничники задержали и не пропустили на территорию Украины гражданина России с георгиевской лентой на чемодане.

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