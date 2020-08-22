Украинцы массово едут на отдых: трасса Киев – Одесса стоит в пробках (фото, видео)

Украинцы, которые хотят провести выходные и День Независимости на берегу моря, уже второй день выстаивают в огромных пробках на трассе Киев – Одесса.

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В этот раз затор сковал отрезок трассы между Черкасской и Кировоградской областями (232 -242 км), сообщает "Суспильне". Как рассказал пресс-секретарь патрульной полиции Черкасской области Владислав Ткаченко, всю ситуацию усугубляют и дорожные ремонтные работы, который ведутся на этом участке.

Также, по словам правоохранителя, на трассе произошло около десятка незначительных ДТП, что еще больше осложнило движение. Основная причина столкновений – несоблюдение безопасной дистанции.

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Кроме того, пробки образовались и на Хаджибейской дороге.

Видео: Подслушано Одесса

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, во сколько обойдется отдых у моря в Херсонской области и Одессе в этом году. По словам владельцев украинских баз отдыха, в 2020 году сезон начался с конца июня.

Больше об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть" .

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