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Украинцы массово отправились на курорт: трасса Одесса – Киев стоит в пробках (видео)

8 августа, 12:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Очередь из машин растянулась на пять километров

Украинцы начали массово ехать на курорт в Одессу. Участок трассы Одесса – Киев на въезде в курортный город второй день подряд сковали пробки.

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Так, в Telegram-канале "Украина Сейчас" опубликовали видео огромной пробки на трассе в сторону Одессы в районе Хаджибейского лимана. При этом на записи видно, что дорога в обратном направлении абсолютно свободная.

"Все хотят на море. В Одессу с утра маленькая пробочка на пару километров", – написали под видео.

Видео: Украина Сейчас

Также очевидцы сообщили, что очередь из машин тянется на пять километров. Большое скопление автомобилей видно не только до моста через лиман, где сейчас идут ремонтные работы, но и в районе села Дачное.

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Недавно в Одессе специалисты исследовали морскую воду на городских пляжах и установили, что она не соответствует микробиологическим нормам. По словам сотрудников лабораторного центра, на большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку.

Кроме того, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, во сколько обойдется отдых у моря в Херсонской области и Одессе в этом году. По словам владельцев украинских баз отдыха, в 2020 году сезон начался с конца июня. Дорогой в этом году отдых в Одессе.

Больше об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть" .

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Одесса пробки трасса Киев-Одесса отдых в Украине
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