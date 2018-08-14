Украинцы победили в морской гонке Кубка Румынии
Команда одесской яхты Buyan под руководством Альберта Кабакова первой преодолела дистанцию в 18 морских миль
Одесские яхтсмены победили в гонке Кубка Румынии в рамках международной парусной регаты International Black Sea Championship-2018.
Команда одесской яхты Buyan, под руководством Альберта Кабакова, первой преодолела дистанцию в 18 морских миль (порядка 33 км) между румынскими городами Эфория Норд и Мангалия, на пять минут опередив соперника.
Как сообщил одесский яхтсмен Олег Елисеев, суда соревновались при слабом ветре.
"Отличный флот, высокий уровень корректности, культуры и доброжелательности. Организация судейского процесса на высшем уровне. Флаги, радиосопровождение на английском и румынском, оглашение результата на финише. Всего за три года Румыния подняла свой парусный уровень до очень высокого. Нам есть чему учиться у наших соседей", — рассказал Елисеев.
А уже во вторник начался следующий этап гонки, в котором спортсменам предстояло преодолеть расстояние почти в 10 раз больше пройденного.
"В рамках третьего гоночного этапа пять яхт вышли на дистанцию Мангалия — Стамбул протяженностью 165 морских миль (305 км. — Авт.)", — рассказал яхтсмен Алексей Максименко.
Ранее сообщалось, яхта Villa Krim лидирует в парусной регате Giraglia Rolex Cup 2018.
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