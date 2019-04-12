Украинец получил 7 лет и 8 месяцев тюрьмы за планирование теракта в Николаеве
Судебное разбирательство в отношении пяти других участников террористической группы продолжается
В Одессе к 7 годам 8 месяцам лишения свободы приговорен 52-летний гражданин Украины, планировавший теракт в Николаеве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.
В 2015 году, находясь в Одессе и периодически посещая Николаев, настроенный радикально негативно к действующей власти обвиняемый вступил в террористическую группу.
В нее входили еще пятеро мужчин, которые занимались разработкой планов для разрушения стратегических объектов, дестабилизации общественно-политической обстановки на территории двух областей, запугивания населения терактами с использованием самодельной взрывчатки.
Во время обысков у одного из них правоохранители обнаружили в гараже самодельное взрывное устройство с электродетонатором. Данную взрывчатку злоумышленники намеревались привести в действие в Николаеве.
Группировку разоблачили сотрудники УСБУ в Одесской области. Вышеназванный фигурант был задержан 5 июля 2015 года.
Мужчине инкриминировалось участие в деятельности террористической группы, подготовка к совершению террористического акта, приобретение и хранение взрывного устройства, он приговорен к наказанию в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы.
Судебное разбирательство в отношении пяти других участников террористической группы продолжается.
Напомним, во Франции предотвратили теракт в детском саду. 31-летний подозреваемый сознался, что хотел захватить заложников в детсаду и убить полицейских.
Ранее СБУ предотвратила теракт в метро Харькова, подготовленный спецслужбами России. Должна была взорваться бомба с гайками.
Как сообщалось, СБУ разоблачила "телефонных террористов" в Одесской области.
ТакжеСБУ выявила российского агента в Харьковской мэрии.
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