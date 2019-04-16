Украинка получила два года тюрьмы за кражу "киндеров" из ТЦ Одессы

По словам обвиняемой, неизвестный положил ей в рюкзак 179 шоколадных яиц

Фото: Pixabay

Уроженку Запорожской области, которая пыталась незаметно вынести сладости из магазина, признали виновной в краже. Об этом говорится в решении Малиновского суда.

Инцидент произошел 9 марта 2019 года в супермаркете "Таврия" в торговом центре "Аэропортовский" на улице Гастелло. По словам обвиняемой, неизвестный положил ей в рюкзак 179 "киндеров" на общую сумму 4 601 грн. После чего она расплатилась на кассе за бутылку алкоголя и вышла, не заплатив за сладости. Ее задержали охранники магазина.

9 апреля женщину приговорили к 2 годам и 1 месяцу тюремного заключения. Украденные "киндеры" вернули владельцу. Согласно документу, женщина уже была судима за кражу: в июне 2018 года киевский суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Также напомним, иностранец, временно проживающий в Ивано-Франковске, попытался вынести из гипермаркета почти две сотни шоколадных яиц "Киндер-сюрприз" на сумму более чем 4 тысячи. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Напомним, в Украине уменьшилось количество краж на вокзалах. Копы заявили об удивительно низком числе зарегистрированных преступлений.

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